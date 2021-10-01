DEAŞ adına kurulan sözde mahkemenin heyetinde bulunan sanığa tahliye

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü Deaş adına kurulan sözde mahkemenin heyetinde sözde Türkiye emiri Mahmut Özden ile birlikte yer aldığı ve bir kişiye 300 bin lira para cezası kestiği iddia edilen sanığın tahliyesi kararlaştırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın ilk duruşmasına hakkında "Anayasayı ihlal" ve "nitelikli yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık T.Ö, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkemede sanık avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak beyanları alınan A.C.S. etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdiğini ve sanığı tanıdığını belirterek, şunları söyledi:

"A.A. ve A.K. arasında bir sıkıntı vardı. Bu sıkıntıyı çözmek için bir büyük olarak T.Ö. geldi. DEAŞ terör örgütü adına kimseden para istemedi. Kimseye herhangi bir ceza kesmedi. Ben toplantıya katıldım. T.Ö. Mahmut Özden'in çağırmasıyla o toplantıya geldi. Zaten ikisi akrabadır. Örgütsel bir para cezası kesilmedi."

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık T.Ö, DEAŞ terör örgütüyle bir bağlantısının olmadığını belirterek, "Benim bu olayla bir ilgim yoktur. Kimseye DEAŞ terör örgütü adına ceza kesmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de tüm delillerin toplanmış olması ve tutuklulukta geçirilen süreyi dikkate alarak sanığın adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verip, duruşmayı erteledi.