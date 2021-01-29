DEAŞ adına haraç topladıkları öne sürülen sanıkların yargılanmasına devam edildi
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DEAŞ adına haraç topladıkları öne sürülen sanıkların yargılanmasına devam edildi

29.01.2021 18:27 | Son Güncelleme: 29.01.2021 18:30
DEAŞ adına haraç topladıkları öne sürülen sanıkların yargılanmasına devam edildi

Adana'da terör örgütü DEAŞ adına fırıncılardan haraç topladıkları iddia edilen ve aralarında örgütün sözde "Türkiye emiri" Mahmut Özden'in de bulunduğu tutuksuz 17 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana'da terör örgütü DEAŞ adına fırıncılardan haraç topladıkları iddia edilen ve aralarında örgütün sözde "Türkiye emiri" Mahmut Özden'in de bulunduğu tutuksuz 17 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanıklardan H.G, A.Ç. ve M.G. ile avukatları hazır bulundu. Başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan örgütün sözde "Türkiye emiri" Mahmut Özden ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) arızası nedeniyle duruşmaya katılamadı.

Cumhuriyet savıcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 17 sanığın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve üçer kez işledikleri belirlenen "nitelikli yağma" suçundan da kırkbeşer yıl hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Savcı ayrıca, 11 sanığın "İş ve çalışma hürriyetinin ihlali" suçundan ikişer yıla kadar da cezalandırılmalarını istedi.

Sanık A.Ç. savunmasında, terör örgütü DEAŞ üyesi olmadığı ve kimseden örgüt adına haraç toplamadığını belirterek "Mütalaayı kabul etmiyorum. Ben kimseden zorla para almadım. Ayrıntılı savunma yapmak için süre talep ediyorum. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatimi istiyorum." dedi.

Duruşmaya katılan diğer sanıklar da terör örgütüyle bağlantılarının olmadığını ileri sürerek haklarında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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