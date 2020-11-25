DEAŞ adına haraç topladıkları öne sürülen sanıkların yargılanmasına devam edildi
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DEAŞ adına haraç topladıkları öne sürülen sanıkların yargılanmasına devam edildi

25.11.2020 17:31 | Son Güncelleme: 25.11.2020 17:34
DEAŞ adına haraç topladıkları öne sürülen sanıkların yargılanmasına devam edildi

Adana'da terör örgütü DEAŞ adına fırıncılardan haraç topladıkları iddia edilen ve aralarında örgütün sözde "Türkiye emiri" olduğu ileri sürülen kişinin de bulunduğu 17 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana'da terör örgütü DEAŞ adına fırıncılardan haraç topladıkları iddia edilen ve aralarında örgütün sözde "Türkiye emiri" olduğu ileri sürülen kişinin de bulunduğu 17 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan örgütün sözde "Türkiye emiri" olduğu ileri sürülen Mahmut Özden ise duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

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Sanık Mahmut Özden, terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Türkiye emiri" olmadığını öne sürerek, "Bu aşamada diyeceğim bir şey yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. DEAŞ terör örgütüyle bir bağlantım yoktur. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Duruşmaya katılan diğer sanıklar da DEAŞ terör örgütüyle bir bağlantılarının olmadığını ve örgüt adına herhangi bir eyleme katılmadıklarını belirterek, haklarında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve beraatlerini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu ve sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak sanıklar hakkındaki adli kontrollerin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti sanıkların hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına ve dava dosyasındaki eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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