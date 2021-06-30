DEAŞ'a yardım ve yataklık eden 6 kişi tutuklandı
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DEAŞ'a yardım ve yataklık eden 6 kişi tutuklandı

DEAŞ'a yardım ve yataklık eden 6 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin elinde rehin tutulan DEAŞ'lı kadın ve çocukları Türkiye'ye getirmek için illegal girişimlerde bulunan ve örgüte yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla yakalanan 28 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin elinde rehin tutulan DEAŞ'lı kadın ve çocukları Türkiye'ye getirmek için illegal girişimlerde bulunan ve örgüte yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla yakalanan 28 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 6 gün önce terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul, Aydın ve Sivas'ta peş peşe operasyon düzenlenmiş, örgüte yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla aranan 34 şüpheliden 28'i yakalanmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG kamplarında rehin tutulan DEAŞ'lı kadınları ve onların çocuklarını kurtararak Türkiye'ye getirme arayışında oldukları öğrenilen şüphelilerin Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları bu sabah tamamlandı.

Şüpheliler, güvenlik önlemi altında bugün öğleden sonra sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Yakalanan 28 şüphelinin 22'si 'adli kontrol' şartıyla salıverildi. DEAŞ yanlısı 6 şüphelinin, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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