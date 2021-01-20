DEAŞ'a yardım etmekle suçlanan ABD askeri tutuklandı
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DEAŞ'a yardım etmekle suçlanan ABD askeri tutuklandı

20.01.2021 11:39 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:42
DEAŞ'a yardım etmekle suçlanan ABD askeri tutuklandı

NEW ABD'nin Georgia eyaletinde bir ABD askeri, terör örgütü DEAŞ'a yardım ettiği suçlamasıyla tutuklandı.

NEW ABD'nin Georgia eyaletinde bir ABD askeri, terör örgütü DEAŞ'a yardım ettiği suçlamasıyla tutuklandı.

Manhattan Federal Savcılığı Sözcüsü Nicholas Biase, yaptığı açıklamada, Cole James Bridges adlı askerin DEAŞ'a maddi destek sağlamak ve ABD askerlerini öldürmeyi planlamaktan tutuklandığını belirtti.

Biase, Cole Gonzales olarak da tanınan 20 yaşındaki Bridges'ın Georgia'nın Fort Stewart kentinde 3. Piyade Tümeni'nde görevli olduğunu ve DEAŞ ile terörist planları hakkında internet üzerinden görüştüğü bilgisini paylaştı.

Nicholas Biase, Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) bir yetkilinin, sanal ortamda Bridges'a kendini DEAŞ mensubu olarak tanıtarak sohbet ettiğini ve askerin bu kişiye, New York'ta 11 Eylül Anıtı ile diğer hedeflere saldırı hakkında taktik, kılavuz ve öneriler üzerine detaylı yönergeler sağladığını söyledi.

Hakkındaki dava dosyasında Bridges'ın orduya ait eğitim kitapçığı ve savaş taktikleri kılavuzunu bu yetkiliyle paylaştığı, ABD askerlerinin öldürülmesine yönelik özel askeri manevralar taslağını gönderdiği ve bazı binaların patlayıcılarla çevrilmesiyle ilgili bilgi verdiği de kaydedildi.

Dosyada ayrıca Bridges'ın birkaç ay önce DEAŞ flaması önünde çektiği videoyuyu da bu kişiye gönderdiğine işaret edildi.

FBI'ın New York Sorumlusu William F. Sweeney Jr. da basına, er Bridges'ın, DEAŞ sempatizanı olduğuna inandığı kişiyle örgüt saldırısına yardım etmek amacıyla Orta Doğu'daki ABD askerlerini öldürmek için komplo kurarak ülkesine ve birliğine ihanet ettiği açıklamasını yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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