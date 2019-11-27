DEAŞ'a katılmak istediği iddia edilen iki yabancı uyruklu yakalandı
Haberler » Güncel » DEAŞ'a katılmak istediği iddia edilen iki yabancı uyruklu yakalandı - Haber

DEAŞ'a katılmak istediği iddia edilen iki yabancı uyruklu yakalandı

Hatay'ın Belen ilçesinde DEAŞ'a katılmak üzere Suriye'ye gittiği tespit edilen iki yabancı uyruklu gözaltına alındı.

27.11.2019 11:52 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:52
DEAŞ'a katılmak istediği iddia edilen iki yabancı uyruklu yakalandı

'ın ilçesinde DEAŞ'a katılmak üzere 'ye gittiği tespit edilen iki yabancı uyruklu gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliği ekipleri, Rus Dimitri M. (27) ile Özbek Ernest I'nın (26) örgüte katılmak için İstanbul'a geldiği, daha sonra otobüsle Hatay'a hareket ettikleri bilgisine ulaştı.

Belen ilçesinde otobüsü durduran polis, iki şüpheliyi yakaladı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılar, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların, internet üzerinden tanışıp, İstanbul'da buluştuktan sonra DEAŞ'a katılmak üzere Suriye'ye gitmeyi planlandığı iddia edildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et