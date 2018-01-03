Deaş'a Katılan Türk Kadın, 2 Çocuğuyla Teslim Oldu

TÜRKİYE'den Suriye'ye geçip terör örgütü DEAŞ'a katılarak, örgüt adına faaliyetlerde bulunan Z.K. isimli kadın, iki çocuğuyla birlikte Kilis'te güvenlik güçlerine teslim oldu. Ailesinin yaşadığı Bingöl'e götürülüp mahkemeye çıkarılan kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Ailesi Bingöl'de bulunduğu belirtilen Z.K. isimli kadın, bir süre önce 2 çocuğuyla birlikte Türkiye'den Suriye'ye geçerek terör örgütü DEAŞ'a katıldı. Güvenlik güçlerinin 'DEAŞ üyeliği'nden aradığı ve örgüt adına Suriye'de faaliyetlerde bulunduğu belirlenen kadın, 2 çocuğuyla birlikte Suriye sınırındaki Kilis'teki bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Kadın ve çocukları, ailesinin yaşadığı ve savcılık tarafından arandığı Bingöl'e gönderildi. Bingöl'de mahkemeye çıkarılan kadın, adli kontrol şartıyla salıverildi. - Kilis