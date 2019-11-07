DEAŞ'a haraç verdiği iddia edilen Fransız şirketi hakkındaki soruşturma

07.11.2019 13:40 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:40

Suriye'deki faaliyetlerini sürdürebilmek için DEAŞ'ın da aralarında olduğu terör gruplarına haraç verdiği ileri sürülen Fransız çimento şirketi Lafarge hakkında "insanlığa karşı işlenen suçlarda suç ortağı olduğu" gerekçesiyle başlatılan soruşturmanın iptal edildiği bildirildi.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Paris Temyiz Mahkemesi, Lafarge şirketi hakkında "insanlığa karşı işlenen suçlarda suç ortağı olduğu" gerekçesiyle geçen yıl açılan soruşturmayı iptal etti.

Şirket hakkındaki "terör örgütüne finans sağladığı" ve "başkalarının hayatını tehlikeye attığı" gerekçesiyle başlatılan soruşturmaların ise devam ettiği belirtildi.

Lafarge şirketi hakkında "terör örgütüne finans sağladığı", "başkalarının hayatını tehlikeye attığı" ve "insanlığı karşı işlenen suçlarda suç ortağı olduğu" gerekçesiyle geçen yıl soruşturma başlatılmıştı.

Şirket, 30 milyon avro için adli denetime de tabi tutulmuştu.

Şirketin 2011-2014 yıllarındaki faaliyetleri kapsamında 8 eski yöneticisi hakkında geçen aylarda soruşturma başlatılmıştı.

Lafarge'ın Suriye'deki faaliyetlerini sürdürebilmek için DEAŞ'ın da aralarında olduğu terör gruplarına haraç verdiği ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA