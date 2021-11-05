DEAŞ'A FİNANSMAN SAĞLAYAN 6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ Emniyeti'nin operasyonunda Deaş silahlı terör örgütüne finansman sağladıkları şüphesiyle gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve örgüte finansman sağladıkları belirlenen 7 şüpheli, 2 Kasım günü düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i dün cumhuriyet savcılığında verdiği ifadenin ardından serbest bırakılırken, işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.