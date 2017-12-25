Deaş'a 3 Gözaltı

SAMSUN'da silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 2'si Iraklı, 1'i Suriyeli 3 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmada İlkadım ilçesinde oturan bazı yabancı uyruklu kişilerin silahlı terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğunu belirledi. Yapılan tespit ardından dün operasyonun düğmesine basan polis 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. yapılan baskında silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olup örgüt içinde faaliyet gösterdikleri iddia edilen Iraklı Ahmad Qaysera, Muwavfaq Alı Khalıf ile Suriye vatandaşı Başşar Fatal'ı gözaltına aındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen dijital verilere el kondu. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.



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