1 Mayıs Operasyonu! Polis, DEAŞ'ın Kanlı Eylem Planına Son Verdi
Adana'da 1 Mayıs için eylem hazırlığı yapan 4'ü Türk, 6'sı Suriyeli 10 kişi, 250 polisin katıldığı operasyonla gözaltına alındı.
Adana'da "1 Mayıs Emek ve Dayanışma" gününde eylem arayışında oldukları ileri sürülen 6'sı Suriyeli 4'ü Türk, 10 DEAŞ üyesi gözaltına alındı.
1 MAYIS'TA EYLEM HAZIRLIĞINDA OLAN DEAŞ'LILARA OPERASYON
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma" gününde eylem arayışı içinde oldukları ileri sürülen DEAŞ üyelerine yönelik çalışma başlattı.
4'Ü TÜRK, 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis tespit edilen DEAŞ'lıların yakalanması için şafak vakti özel harekat polisinin de aralarında bulunduğu 250 polisle eş zamanlı olarak 24 adrese baskın yaptı. Yapılan baskınlar sonucunda 6'sı Suriye uyruklu, 4'ü Türk 10 şahıs gözaltına alındı.
EVLERİNİN 4 BİR YANINA KAMERA KOYMUŞLAR
Polisin Yeşilbağlar Mahallesinde DEAŞ'lının evine yaptığı baskında evinin duvarında "Allah kafiri sevmez" yazdığı görüldü. Ayrıca DEAŞ'lının evinin dört bir tarafına güvenlik kamerası taktığı da belirlendi. Zanlının güvenlik kameralarını özellikle sokağın giriş çıkışlarını görecek şekilde yerleştirmesi dikkat çekti.
Zanlının güvenlik kamerası görüntülerini de evinin oturma odasından izlediği belirledi. Gözaltına alınan zanlılar Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Ben butun dinlere ayni mesafede uzaklikda butun dinlere ayni mesafede sicaklikdayim, Hilafetin bayragi bende adil olmak zorundayim (Fatih Mehmet)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bunları göz altına almayın, hemen icabına bakın.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Tel örgüleri açıp < Hoşgeldiniz din kardeşlerim sözünün bu günkü bedeli bu olur...Bu teröristleri bu ülkede istemiyoruz. Hepsini kayıt altına almadan önce kim olduklarını bilseydiniz bu adiler bu ülkede nefes bile alamazdı.Her ne hikmetse bütün ortadoğu ülkelerinin hiç birisi bu mültecileri kabul etmediler..Neden acaba ? Avrupa bizi kıskanıyor..Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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Suriyelileri doldurun ulkeye sonra operasyon yapın. Vay anam vayyCevap Yaz 7 4 Yayından Kaldır
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Ah ulan su ulkede bir elekdirikli sandalye kanunu cikarmiyorlar bunlarin nefes solumasi bile haramCevap Yaz 11 3 Yayından Kaldır