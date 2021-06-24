Dear Comrades! Filmi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dear Comrades! Filmi

Dear Comrades! Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Dear Comrades! filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Dear Comrades! filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Komünist Parti'nin dindar bir görevlisi ve İkinci Dünya Savaşı'nın idealist gazisi Lyudmila, her türlü Sovyet karşıtı duyarlılığın karşısındadır. Diğer yerel parti yetkilileriyle birlikte Lyudmila, kendi kızının da katıldığı yerel fabrikada düzenlenen bir grevde yaşanan onlarca olaya tanık olur. Durum hızla kontrolden çıkarken Lyudmila, sokağa çıkma yasakları, toplu tutuklamalar ve yetkililerin devlet şiddetini örtbas etme konusundaki acımasız girişimleri karşısında umutsuzca kızını aramaya başlar. Bu süreçte Lyudmila’nın parti çizgisine olan sorgusuz sualsiz inancı sarsılır.

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Dorogie Tovarishchi

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Rusya

Orijinal Dili: Rusça

Filmin Süresi: 121 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 08.10.2021

Dear Comrades! Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Kaynak: InterSinema.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Deniz Poyraz Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Acun Ilıcalı Tuğba Coşkun
Spor Mert Müldür Metin Oktay Burak Elmas Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dear Comrades! Filmi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 18:00:21. #1.15#

title