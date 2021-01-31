DeAndre Yedlin, Galatasaray için İstanbul'da
31.01.2021 23:05 | Son Güncelleme: 31.01.2021 23:08
Galatasaray Kulübünün transfer görüşmelerine başladığı ABD'li savunma oyuncusu DeAndre Yedlin, İstanbul'a geldi.
Galatasaray Kulübünün transfer görüşmelerine başladığı ABD'li savunma oyuncusu DeAndre Yedlin, İstanbul'a geldi.
İngiltere'nin Newcastle United takımında forma giyen 27 yaşındaki sağ bek, İrlanda'dan havalanan uçakla İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ulaştı.
Tecrübeli futbolcuyu Galatasaray Futbol A Takımı'nın idari personeli karşıladı. Yedlin, beraberindekilerle kendisini bekleyen özel araca binerek havalimanından ayrıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay