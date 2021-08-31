Dead Space Topluluk Yayını Remake'in Erken Versiyonunu Gösterecek

Geliştirici Motive, Dead Space remake'in PC ve yeni nesil konsollar için geliştirildiğini Temmuz ayında ufak bir fragman ile onaylamasının ardından geliştirme aşamasının vardığı noktayı bir topluluk yayını ile paylaşacak.

31 Ağustos Salı günü, yani bugün gerçekleşecek olan Topluluk Canlı Yayını saat 20.00'ı gösterdiğinde başlayacak. Yayında kıdemli yapımcı Philippe Ducharme, yaratıcı yönetmen Roman Campos-Oriola ve yeni Dead Space'in yeterince Dead Space olduğunu teyit etmeleri için EA'in getirdiği hayran gruplarının üyeleri olacak.

Yayında yalnızca erken geliştirme sürecinin olduğu belirtilirken, EA basın bültenindeki açıklamasında bu yayındaki gösterimin 'sadece oyunun erken bir prototipi olduğunu ve hiçbir şekilde oyunun final durumunun olmayacağını' vurguladı. Ayrıca yayının 'oyuncular için Motive'in gözündeki Dead Space'i hareketli bir şekilde resmetme' amacı güttüğü belirtildi. Bu da Motive'in remake için çizdiği temayı ve hissi oyuncuların ne kadar seveceğini görmek için nabız yoklama amacıyla bu yayını yaptıklarını gösteriyor ki bu bir remake olduğundan eski oyuncuların geribildirimleri fazlasıyla önemli.

Dead Space remake erken geliştirme versiyonunun daha yeni paylaşılacak durumuna gelmesi göz önüne alındığında çıkış tarihi şirketin tahmin ettiği zamana kadar, yani 2022 sonbaharına kadar uzayabilir.

Kaynak: SaveButonu