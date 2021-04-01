Dead or Alive serisinin yönetmeni Koei Tecmo'dan ayrıldı

Yohei Shimbori, Koei Tecmo'dan ayrıldığını duyurdu. Yohei Shimbori Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ayrılığı duyurdu.

Yohei Shimbori Koei Tecmo'dan ayrılığını resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştı ve ayrılığı duyurdu. Dead or Alive serisinin yönetmeni Yohei Shimbori Koei Tecmo'dan ayrılmış oldu.

Yohei Shimbori, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Bugün itibarıyla Koei Tecmo Games'ten ayrıldım. 16 boyunca Dead or Alive üzerinde çalıştım. Bundan memnum olduğum zamanlar da oldu ve beklentilerin karşılığını veremediğim zamanlar da. Beni destekleyen ve benimle ilgilenen pek çok insana teşekkür ediyorum."

Yohei Shimbori, 2004'te çıkan Dead or Alive Ultimate ile birlikte seri üzerinde çalışmaya başladı ve Dead or Alive Paradise'tan beri serinin yönetmenliğini üstlendi.

DEAD OR ALIVE SERİSİ'NDE YOHEI SHIMBORI'NİN YERİ

Dead or Alive Ultimate (2004) – Planlamacı

Dead or Alive 4 (2005) – Tasarımcı

Dead or Alive Xtreme 2 (2006) – Tasarımcı

Dead or Alive Paradise (2010) – Yönetmen

Dead or Alive Dimensions (2011) – Yönetmen

Dead or Alive 5 (2012) – Yönetmen

Dead or Alive 5 Ultimate (2013) – Yönetmen

Dead or Alive 5 Last Round (2015) – Yönetmen

Dead or Alive 6 (2019) – Yapımcı ve Yönetmen