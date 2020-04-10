Dead Island 2'nin Çıkacağı Platformlar Açıklandı
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Teknoloji

Dead Island 2'nin Çıkacağı Platformlar Açıklandı

Dead Island 2 ile ilgili uzun zamandan sonra yeni bir haber daha aldık, sevgili takipçiler. Geliştirilme aşamasına halen devam edilen oyun, yen nesil konsollara da çıkartılacak.

10.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:51
Dead Island 2'nin Çıkacağı Platformlar Açıklandı

Dead Island 2 ile ilgili uzun zamandan sonra yeni bir haber daha aldık, sevgili takipçiler. Geliştirilme aşamasına halen devam edilen oyun, yen nesil konsollara da çıkartılacak.

Oyun dünyasının akıbeti en çok merak edilen oyunlarından bir tanesi, hiç şüphesiz ki Dead Island 2. 2012 yılında Yager Developments ile geliştirilmesine başlanan oyunun resmi duyurusu E3 2014 fuarında yapılmıştı. Ne olduysa da bundan sonra olmuştu. Aradan geçen zaman içerisinde yaşanan anlaşmazlıklar ile bayrak Yager Developments, Sumo Digital ve son olarak Dumbster Studios arasında el değiştirmişti.

Şimdilerde ise Homefront: The Revolution ile tanıdığımız Dumbster Studios ile geliştirilme süreci açısından her şey yolunda gidiyormuş gibi görünüyor. Bunun en büyük göstergesi ise yakın bir zaman önce verilmiş olan yeni bir iş ilanı. Bu iş ilanı ayrıca bizlere ilginç bir detayı daha sunuyor.

Dead Island 2 hangi platformlara çıkacak?

Dumbster Studios tarafından verilen iş ilanına bakacak olursak, Dead Island 2 oyunu için bir Sanat Yönetmeni pozisyonu için uygun bir aday aranıyor. Dahası ise, ilanın açıklamasında "Bu sizin için gerçekten yenilikçi ve ileriye yönelik düşünen bir stüdyoda hem mevcut hem de gelecekteki platformlar için çığır açan bir yapımda sanat yönetimine rehberlik ederek kariyerinizi daha ileriye götürmek için muazzam bir fırsat." sözlerine yer verilmiş. Buradan anlayacağınız üzere Dead Island 2, nesil geçişine denk gelecek bir başka oyun olacak.

Şu an için oyun ile ilgili birçok bilinmez söz konusu ki buna çıkış tarihi de dahil. Ancak karanlık dönem yavaş yavaş geride kalıyormuş gibi görünüyor. Bu da, bu yıl orijinal oyunun birkaç ay sonrasında geçeceği söylenen Dead Island 2 hakkında daha fazla detay öğrenebileceğimiz anlamına geliyor olabilir. Gelişmeleri büyük bir merakla takip edeceğiz.

Kaynak: Tamindir

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