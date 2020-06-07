Dead Island 2'nin 2015 Sürümü Sızdırıldı Dumbster Studios tarafından geliştirilen Dead Island 2 oyununun eski bir versiyonu sızdırıldı. Ancak sadece görüntüler değil, oynanabilir bir versiyon da bu sızıntıların arasında yer alıyor.

Dumbster Studios tarafından geliştirilen Dead Island 2 oyununun eski bir versiyonu sızdırıldı. Ancak sadece görüntüler değil, oynanabilir bir versiyon da bu sızıntıların arasında yer alıyor.

Bahsi geçen sızıntı 4chan sitesi üzerinde yaşandı. Eurogamer tarafından aktarılan bilgiye bakılırsa, oynanabilir sürümün 2015 yılının Haziran ayından kalma olduğu söyleniyor.

2012 yılında geliştirilmesine başlanan Dead Island 2, 2014 yılında duyurulmuştu. O sıralarda oyun, Yager Developments stüdyosu tarafından geliştirilmekteydi ama 2015 yılının Temmuz ayında Deep Silver ile yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle iki tarafın yolları ayrılmış ve 2016 yılında da bayrağı Sumo Digital devralmıştı. Haliyle sızdırılan sürüm, Yager Developments stüdyosunun üzerinde çalıştığı sürüm oluyor.

Dead Island 2 Oyuncular Tarafından Oynandı

Kimi kullanıcılar sızdırılan bu sürümün oynanabilir versiyonuna erişim sağlamışlar. Oynayışları sırasında da neyse ki kayıt almayı unutmamışlar. Youtube kanalları üzerinden yayınlanmış olan videolara aşağıdan bakabilirsiniz. Ancak bu videoların kısa sürede silinme ihtimallerine karşı elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

Şimdilik herhangi bir çıkış tarihi bulunmayan Dead Island 2, PC, PlayStation 4 ve Xbox One için geliştiriliyor olsa da yeni nesil konsollarda da karşımıza çıkacak. Hikaye olarak Dead Island'ın aylar sonrasında ve yeni bir salgın nedeniyle USAF (Birleşik Devletler Silahlı Kuvvetleri) tarafından bütünüyle karantinaya alınmış olan California eyaletinde geçecek.