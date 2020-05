Dead by Daylight: Silent Hill İçeriğinin Duyurusu Yapıldı Şimdilik yeni Silent Hill oyunu ile ilgili resmi bir duyuru gerçekleştirilmedi ama Dead by Daylight oynuyorsanız, önümüzdeki ay serinin karakterleri oyuna konuk olacaklar.

Şimdilik yeni Silent Hill oyunu ile ilgili resmi bir duyuru gerçekleştirilmedi ama Dead by Daylight oynuyorsanız, önümüzdeki ay serinin karakterleri oyuna konuk olacaklar. Bugün itibarıyla Behaviour Interactive ve Konami, Dead by Daylight: Silent Hill duyurusunu yaptılar.

Dead by Dayligh içeriğine şu an için Public Test Build üzerinden erişim sağlanabiliyor. Nihai versiyonu ise PC, PlayStation 4, Switch ve Xbox One için 16 Haziran 2020 tarihinde yayınlanacak.

Dead by Daylight: Silent Hill İçeriğinde Neler Var?

Midwich Elementary School (Midwich İlköğretim Okulu) koridorlarına geri dönüş yapacağınız bu içerik ile yeni katil The Executioner (Cellat) olarak bilinen Pyramid Head ve Silent Hill 3 oyununda Heather Mason olarak tanıdığımız Cheryl Mason olacak. Serinin özüne uygun olarak Pyramid Head rolündeyken kurbanlarınızı devasa bıçağınız ile saldırarak haklamaya çalışacaksınız.

Silent Hill içeriğini satın aldığınız takdirde, Pyramid Head ve Cheryl Mason ile birlikte yine Silent Hill serisinin birçok yerinde karşımıza çıkan ve The Order adı verilen tarikat ile ilişkilendirilen Seal of Metatron isimli tılsıma da sahip olabileceksiniz.

Dead by Daylight konusu

Behaviour Digital Inc. tarafından hem geliştirilmiş hem de yayınlanmış olan Dead by Daylight, asimetrik çok oyunculu bir hayatta kalma oyunu. Bir tarafta dört kişilik hayatta kalan grubu ve karşılarında da bir seri katil var. Hayatta kalanların amacı seri katile yakalanmadan kaçmakken seri katilin amacı ise klasik olarak hayatta kalanları yakalayıp hakkın rahmetine kavuşturmak olacak. Oyun her ne kadar yapısı itibarıyla kooperatif desteği sunuyor olsa da kafanıza göre hareket edebilmek gibi bir seçeneğiniz var.