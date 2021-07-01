Dead by Daylight, Lansmandan 5 Yıl Sonra Yeni Bir Rekor Kırdı!

İki hafta önce, asimetrik bir korku çok oyunculu oyunu olan Dead by Daylight'ın piyasaya sürülmesinin beşinci yılını kutladık.

İki hafta önce, asimetrik bir korku çok oyunculu oyunu olan Dead by Daylight'ın piyasaya sürülmesinin beşinci yılını kutladık. Bu sektörde bu kadar uzun süre var olmak zaten çok büyük bir başarıyken, oyun bir de bunun üzerine kendi rekorunu kırdı.

Dün Dead by Daylight, Steam'de yeni bir aktivite rekoru kırdı. Günün en sıcak anında 105.093 kişi aynı anda oyunu oynadı. Oyunun popülaritesi son birkaç aydır fazlasıyla artmaya başladı. Mayıs ayında en yüksek günlük sonuçlar Nisan ayına göre yüzde 58.3 daha yüksekti ve Haziran ayında yüzde 19.4 artış kaydedildi.

Bu başarıların nedenlerinden biri yeni içerik oldu. Geçen ayın ortasında, Resident Evil Chapter DLC çıkış yaptı. Genişletme, Steam'de haftanın en çok satanı oldu ve bununla birlikte Dead by Daylight, 94.855 eşzamanlı oyuncuyla yeni bir etkinlik rekoru kırdı. Bugün bunun oyunun gücünün zirvesi olmadığını biliyoruz.

Dead By Daylight

Geliştiriciler, oyuna sadece ek paketler değil etkinlikler de eklemeye başladı. Dün, 15 Temmuz'a kadar sürecek olan oyunun beşinci yıl dönümünü kutlamak için bir etkinlik başlatıldı. Bu sırada taraftarlar, diğer şeylerin yanı sıra, maçlarda yıldönümü taçları kazanabilmeye başladı. Oyunun sonuna gelmeyi başaran oyuncular, kazandıkları tacı sonsuza kadar saklama hakkı kazandı.

İçerik oluşturucular ayrıca tüm topluluk için meydan okumalar hazırladı. Tamamlanmaları, David King ve Spectre kıyafetleri de dahil olmak üzere ek tılsımların ve kozmetik ögelerin kilidini açmamızı sağlayacak. Buna ek olarak, etkinlik boyunca, Sırlar Tapınağı günlük bir rotasyonda çalışacak ve Dead by Daylight'taki hemen hemen her karakterin yeteneklerini içerecek.

Son olarak, Raccoon Polis Departmanı dönüşümlü olarak haritalara geri döndü. Bu seviye Resident Evil Chapter'da piyasaya sürüldü, ancak hatalarla o kadar dolu olduğu ortaya çıktı ki geliştiriciler teknik sorunları çözmek için onu oyundan geçici olarak kaldırmak zorunda kaldı.

Oyunun Steam sayfasına kullanarak ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Turkmmo