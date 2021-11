Dead by Daylight, Epic Games Store'da Bedava Olacak!

Epic Games Store, Dead by Daylight ve while True: learn() oyunlarını 2-9 Aralık 2021 tarihleri arasında bedava dağıtacak.

Epic Games Store, kıyaklarına her hafta olduğu gibi devam ediyor. Bu haftanın iki bedava oyunu Antstream - Epic Welcome Pack ve theHunter: Call of the Wild oyuncuların erişimine açılmışken bir sonraki haftanın oyunları arasında bulunan Dead by Daylight dikkat çekti.

Steam'de 59 TL değerinde olan popüler hayatta kalma-korku oyunu Dead by Daylight'ı 2-9 Aralık 2021 tarihleri arasında Epic Games Store envanterinize eklerseniz sonsuza kadar tutabileceksiniz.

Epic'in haftaya vereceği bir diğer oyun ise yazılımın temellerini eğlenceli bir şekilde öğreten while True: learn().

Bu iki oyunu süresiz bir şekilde envanterinize eklemek için 2 Aralık tarihini beklemeniz gerekecek, fakat o zamana kadar halihazırda bedava olan iki oyunu kapmanızı öneririz. Dilerseniz gelin şu an ücretsiz olan oyunlara ufak bir göz atalım.

Epic Games'ten Bedava Oyun Nasıl Alınır?

Epic Games Store 25 Aralık - 2 Aralık 2021

Antstream - Epic Welcome Pack

Epic Games'in bu hafta bedava verdiği oyunlardan bir tanesi Antstream - Epic Welcome Pack. Bu oyun sayesinde yüzlerce retro oyuna tek yerden erişilebiliyor ve nostaljinin keyfi çıkarılabiliyor. Maalesef ki oyun Türkiye'de erişime açık değil.

theHunter: Call of the Wild

Diğer bir oyunumuz ise nispeten daha popüler olan theHunter: Call of the Wild. Bu oyunun derin açık dünyasına dalarken canlıların hayat stilinden tutun kokularına kadar detaylı şekilde simüle edilen unsurlar sayesinde tam anlamıyla bir avcı gibi hissedebilirsiniz.

Bu iki oyunu 2 Aralık tarihine kadar Epic Games Store envanterinize eklerseniz oyunlar sonsuz kadar kütüphanenizde kalacaktır.

Dead by Daylight Ne Zaman Ücretsiz Olacak?

Dead by Daylight ve while True: learn() oyunlarını ise 2 Aralık - 9 Aralık tarihleri arasında Epic Games kütüphanenize ücretsiz bir şekilde ekleyebileceksiniz. Zaman geldikten sonra tek yapmanız gereken şey Epic Games Store hesabınıza giriş yaparak Dead by Daylight'ın mağaza sayfasındaki "Yükle" butonuna tıklamak. Şimdiden iyi oyunlar!

SaveButonu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet