DEA nedir? DEA açılımı nedir?
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DEA nedir? DEA açılımı nedir?

DEA nedir? DEA açılımı nedir?
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DEA, ABD'de uyuşturucu kullanımı ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele etmekle görevlidir. DEA, Kontrollü Maddeler Yasası'na (Controlled Substances Act) göre bu mücadelede tek sorumlu olmayıp, FBI ve Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu ile görevi paylaşır. Peki, DEA nedir? DEA açılımı nedir?

DEA NEDİR?

DEA, Drug Enforcement Administration (Türkçe: Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi), ya da bilinen kısa adıyla DEA, ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı federal hükûmet dairesi ve kolluk kuruluşudur.

DEA, 1 Temmuz 1973 tarihinde kuruldu ve 2 Numaralı Yeniden Yapılandırma Planı (Reorganization Plan No. 2) ile Başkan Richard Nixon tarafından 28 Temmuz 1973 tarihinde kuruluşu imza altına alındı.

Planda uyuşturucu ile mücadelede federal ajansların birden çok olduğundan, koordinasyon ve işbirliğinin güçlükle yapıldığından, bunların bir kurumda birleştirilmesi gerektiğinden bahsediliyordu. Uyuşturucu trafiğinin artmasını da dikkate alan Kongre bu öneriyi kabul etti. Sonuç olarak, Narkotik ve Tehlikeli Uyuşturucular Bürosu (Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs)-(BNDD), Uyuşturucu Kullanımı Ofisi (Office of Drug Abuse Law Enforcement)-(ODALE) ve diğer federal ofisler DEA çatısı altında birleştirildi.

DEA Başkanı, ABD Başkanı tarafından atanır ve bu atama ABD Senatosu tarafından onaylanır. Bu yönetici ABD Başsavcısı'na karşı sorumludur.

DEA karargahı Arlington, Virginia'da Pentagon'un karşısında bulunmaktadır. Ajanlarının yetiştiği kuruma ait DEA Akademisi, ABD Deniz Piyadeleri ile FBI Akademisi'nin bulunduğu Quantico, Virginia'da konuşludur. Kurumda 21 birim, 227 saha ofisi ve 62 ülkede 86 dış ülke ofisi bulunmaktadır.

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