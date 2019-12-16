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De Jong El Clasico Tarihine Ne Kadar Hakim?

Barcelona'nın Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'a ilk El Clasico mücadelesi öncesi büyük rekabetin tarihini ne kadar bildiği konusunda test edildi. Bakalım Frenkie dersine çalışmış mı?

16.12.2019 18:15 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:15

'nın Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'a ilk mücadelesi öncesi büyük rekabetin tarihini ne kadar bildiği konusunda test edildi. Bakalım Frenkie dersine çalışmış mı?

Kaynak: Dugout

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