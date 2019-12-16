De Jong El Clasico Tarihine Ne Kadar Hakim?

16.12.2019 18:15 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:15

Barcelona'nın Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'a ilk El Clasico mücadelesi öncesi büyük rekabetin tarihini ne kadar bildiği konusunda test edildi. Bakalım Frenkie dersine çalışmış mı?