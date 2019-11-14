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De Colo, sakatlığı nedeniyle CSKA Moskova deplasmanında yok

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Fransız oyun kurucusu Nando de Colo, THY Avrupa Ligi'nde yarın Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile deplasmanda yapılacak maçta forma giyemeyecek.

14.11.2019 15:10 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:10
De Colo, sakatlığı nedeniyle CSKA Moskova deplasmanında yok

Erkek Basketbol Takımı'nın Fransız oyun kurucusu Nando de Colo, THY Avrupa Ligi'nde yarın temsilcisi CSKA ile deplasmanda yapılacak maçta forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli basketbolcunun, Bayern Münih maçının son bölümünde kas spazmına bağlı olarak yaşadığı sakatlık sonrası ağrılarının devam etmesi nedeniyle Rusya kafilesinde yer almadığı belirtildi.

Fenerbahçe Beko'da de Colo'nun yanı sıra Berkay Candan, Egehan Arna, Ergi Tırpancı ve Ekrem Sancaklı da Rusya deplasmanında olmayacak.

Kaynak: AA
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