De Colo'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Fransız oyuncusu Nando de Colo, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Fransız oyuncusu Nando de Colo, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı. Twitter hesabından çocuklarıyla beraber çektiği görüntüyü paylaşan de Colo, "Merhaba, kızımla beraber çocuklara adanmış bu özel günü kutlamak istedik. İyi bayramlar." ifadelerini kullandı. Kaynak: AA