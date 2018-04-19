Ddy Kars'ta Demiryolu Hattında İlaçlama Yapacak

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce Sivas, Kayseri, Erzincan, Erzurum ve Kars İl Sınırları İçindeki Demiryolu Hat ve İstasyonlarında 24 Nisan-09 Mayıs 2018 tarihleri arasında otla mücadele kapsamında İiaçlama yapılacak.

DDY, insan ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturan ilaçlama nedeniyle, belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi. Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıdığından; Demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı yapmamaları uyarısında bulundu.

DDY 6 Mayıs 2018 Erzurum ve Kars il sınırları içerisindeki Köprüköy-Topdağ İstasyonları arasında, 7 Mayıs 2018 Kars il sınırları içerisindeki Topdağ-Selim İstasyonları arasında, 8 Mayıs 2018 Kars il sınırları içerisindeki Selim-Kars İstasyonları arası ve 9 Mayıs 2018 Kars il sınırları içerisindeki Kars-Akkaya İstasyonları arasında ilaçlama çalışması yapacak. - KARS