DDT Genel Müdürü Kurt, Yıldız Kenter'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı
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DDT Genel Müdürü Kurt, Yıldız Kenter'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, sanatçı Yıldız Kenter'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

17.11.2019 21:12 | Son Güncelleme: 17.11.2019 21:12
DDT Genel Müdürü Kurt, Yıldız Kenter'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, sanatçı Yıldız Kenter'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurt, mesajında, "Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli sanatçılardan, hocamız, Türk Tiyatromuzun değerli ismi ve kurumumuz eski sanatçılarından Yıldız Kenter hanımefendinin vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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