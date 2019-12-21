DDT "Bebeğim" oyununu Mardin'de sahnelendi

21.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:22

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu (DDT), "Bebeğim" oyununu Mardin'de sergiledi.

Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen etkinlikler kapsamında DDT'nin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde sahnelediği oyunu arasında Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın eşi Gülseren Yaman, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Mehtap Bingül, İl Kültür Turizm Müdürü Alaattin Aydın'ın da yer aldığı çok sayıda kişi izledi.

Margaret Mayo'nun yazdığı, Cihat Türkoğlu'un çevirdiği, Sertel Çetiner'in dekor, Esra Selah'ın ise kostüm tasarımını yaptığı oyunda eşinin kıskançlık krizlerinden kurtulmak için sürekli yalan söyleyen ve her yalanı başka yalanlar doğuran kadının, düştüğü durumdan kurtulmak için neden olduğu olaylar dizisi anlatılıyor.

Kaynak: AA