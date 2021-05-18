DDoS saldırıları kapanma öncesi rakamlara geri dönüyor

Kaspersky DDoS Prevention verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde DDoS saldırılarının sayısı 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 29 düşerken, 2020'nin 4. çeyreğine kıyasla yüzde 47 arttı.

Kaspersky DDoS Prevention verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde DDoS saldırılarının sayısı 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 29 düşerken, 2020'nin 4. çeyreğine kıyasla yüzde 47 arttı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu artış, ocak ayında karşılaşılan ve tüm saldırıların yüzde 43'ünü oluşturan olağan dışı bir örnekle açıklanıyor. Sonraki 2 ay ise oldukça sessiz geçti.

2021'in başında birçok insan, uzaktan çalıştı ve boş zamanlarını evde geçirdi. Bu nedenle siber suçlular, kullanıcıların daha çok ihtiyaç duyduğu kuruluşlara, örneğin telekom sağlayıcılarına karşı DDoS saldırıları gerçekleştirdi. Böylece müşterilerin internet bağlantılarında veya çevrim içi oyun sitelerinde sorunlar yaşaması sağlandı. Bununla birlikte bu tür kaynaklar üzerinde devam eden ilgiye rağmen istatistikler, genel DDoS durumunun istikrarlı hale geldiğini gösteriyor.

Kaspersky uzmanları, 2020'nin başındaki anormal faaliyete kıyasla saldırılardaki düşüşe dikkat çekiyor. Uzaktan çalışmaya, kurumsal VPN ağ geçitlerine ve e-posta veya kurumsal bilgi tabanlarında web kaynaklarına ani geçiş nedeniyle önceden sadece organizasyonun içinde yer alan bu hizmetler bir anda DDoS saldırılarının hedefi haline geldi. Yıl içinde işletmeler, çoğunlukla BT altyapısının bu bölümleri için koruma uyguladı. Bu durumun, söz konusu web varlıklarına yönelik saldırıların etkisini azaltmış ve DDoS saldırılarının sayısını düşürmüş olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle Şubat ve Mart 2021'e kadar olan saldırıların sayısı, kapanma öncesi rakamlara geri döndü.

Ocak 2021, DDoS saldırılarının sayısı açısından öne çıkan bir ay oldu. Komut ve kontrol sunucularından botlar tarafından alınan komutları yakalayan ve analiz eden Kaspersky DDoS Intelligence sisteminin istatistikleri de bu ani artışı ortaya koydu. 10 ve 11 Ocak'ta kayıtlı saldırı sayısı 1.800'ü aşarken, ayın diğer günlerinde de 1.500'ü buldu.

"Web kaynaklarını DDoS saldırılarından korumanızı öneriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky DDoS Protection ekibinde İş Geliştirme Müdürü Alexey Kiselev, "Genel olarak 2021'in ilk çeyreği, ocak ayında görülen DDoS aktivitesindeki artış dışında oldukça sessiz geçti. Bu artış, kripto para birimi fiyatlarındaki düşüşten kaynaklanıyor olabilir. Buna bazı kötü niyetli kişilerin botnetlerdeki virüslü cihazları madencilik yerine gereksiz trafiği yönlendirmek için yeniden kullanmasının neden olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle birinci çeyrekteki genel düşüşe rağmen web kaynaklarını DDoS saldırılarından korumanızı öneriyoruz. Çünkü finansal güdülerle yönlendirilen siber suçlular, koşullara bağlı olarak taktiklerini kolayca değiştirebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

DDoS saldırılarına karşı korunmak için Kaspersky uzmanları, şu önerilerde bulunuyor:

"DDoS saldırılarına nasıl yanıt verileceğini anlayan uzmanlarla çalışın. İnternet servis sağlayıcıları ile yapılanlar da dahil olmak üzere üçüncü taraf sözleşmelerinizi ve iletişim bilgilerini doğrulayın. Bu, bir saldırı durumunda ekiplerin anlaşmalara hızlı bir şekilde erişmesine yardımcı olur. Kuruluşunuzu DDoS saldırılarına karşı korumak için profesyonel çözümler kullanın. Örneğin, Kaspersky DDoS Koruması, Kaspersky'nin siber tehditlerle mücadeledeki kapsamlı uzmanlığını ve şirketin benzersiz şirket içi geliştirmelerini bir araya getirir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu