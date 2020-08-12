DDoS saldırıları geçen yıla göre 3 kat arttı Kaspersky'nin 2020 2. çeyrek DDoS saldırıları raporuna göre, DDoS saldırıları geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat arttı.

Kaspersky'nin 2020 2. çeyrek DDoS saldırıları raporuna göre, DDoS saldırıları geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat arttı.

Kaspersky açıklamasına göre, 2020'nin 2. çeyreğinde Kaspersky DDoS Protection tarafından tespit edilen ve engellenen saldırı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 217 daha yüksek oldu. Ayrıca 2. çeyrekteki saldırı sayısı yılın ilk çeyreğine göre de artış gösterdi.

Bu sonuçlar Kaspersky araştırmacılarının daha önce tespit ettiği yıllık eğilimlerden farklılık gösteriyor. Normalde DDoS saldırıları mevsime göre değişiyor. Yılın ilk ayları iş dünyası için yoğun geçtiğinden DDoS sayıları da daha fazla oluyor. İlkbahar sonları ve yazın ise saldırılar azalıyor. Örneğin, 2019'un 2. çeyreğindeki saldırı sayısı 1. çeyreğe göre yüzde 39 daha azdı. 2018'de ise yine aynı iki çeyrek arasındaki fark yüzde 34 olmuştu.

Bu eğilim, Kaspersky DDoS Intelligence sistemi tarafından yakalanıp analiz edilen komut ve kontrol merkezlerinden botlara gönderilen komut sayısına da yansıdı. Genel olarak, 2. çeyrekte kaydedilen saldırı sayısı 1. çeyreğe göre yaklaşık yüzde 30 arttı. Ayrıca, 2. çeyrekte bir gün içinde görülen en yüksek saldırı sayısı 300 (9 Nisan tarihinde) oldu. 2020'nin ilk çeyreğinde ise rekor 242 saldırıydı.

"Profesyonel çözümler uygulayarak kurumunuzu koruyabilirsiniz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky DDoS Koruma Ekibi İş Geliştirme Müdürü Alexey Kiselev, bu yıl salgına bağlı kısıtlamalar nedeniyle birçok yerde insanların normal bir tatil dönemi geçiremediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle hem kişisel hem de iş ile ilgili aktiviteler için çevrim içi kaynaklara bel bağlayanların sayısı çok daha fazla oldu. Bu da internet üzerinden iş yapanlar ve bilgi kaynakları için bu yazın yoğun geçmesine yol açtı. Bunun sonucunda DDoS pazarında beklenmedik bir hareketlilik yaşandı. Bu hareketliliğin sona ermesi için henüz hiçbir neden de görülmüyor."

Kaspersky, tatil döneminde DDoS saldırılarından korunmak isteyen kurumlara şunları öneriyor:

"Web kaynakları operasyonlarını DDoS saldırılarına nasıl müdahale edeceğini bilen uzmanlara bırakın. İnternet servis sağlayıcıları da dahil olmak üzere üçüncü taraflarla yaptığınız sözleşmeleri ve bunların iletişim bilgilerini kontrol edin. Profesyonel çözümler uygulayarak kurumunuzu DDoS saldırılarından koruyabilirsiniz."

Kaynak: AA