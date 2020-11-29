DDM'nin "koçluk hizmeti" kontenjanı KOBİ'lerin talebiyle artırıldı
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DDM'nin "koçluk hizmeti" kontenjanı KOBİ'lerin talebiyle artırıldı

29.11.2020 11:45 | Son Güncelleme: 29.11.2020 11:45
DDM'nin

Dijital Dönüşüm Merkezi (DDM), 2020 programı kapsamında KOBİ'lere ücretsiz ve birebir olarak sağladığı "koçluk hizmeti"nin??????? kontenjanını gelen talep üzerine 100'den 150'ye çıkardı.

Dijital Dönüşüm Merkezi (DDM), 2020 programı kapsamında KOBİ'lere ücretsiz ve birebir olarak sağladığı "koçluk hizmeti"nin??????? kontenjanını gelen talep üzerine 100'den 150'ye çıkardı.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) açıklamasına göre, KOBİ'leri gelecekle buluşturmak amacıyla Konfederasyon tarafından geliştirilen DDM, 2020 programı kapsamında Türkiye İş Bankası iş birliği ve Bandwitt çözüm ortaklığında ulusal ölçekte ve çevrim içi olarak KOBİ'lerin hizmetine açılmıştı.

Koçluk için randevu talep eden ilk 100 KOBİ'ye de dijital dönüşüm alanında ücretsiz ve birebir olarak koçluk hizmeti veren DDM, gelen talep üzerine kontenjanı 150'ye çıkardı.

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DDM'nin 2020 programına www.ddm.org.tr adresi üzerinden başvuru kabul ediliyor. Programa şimdiye kadar 1.634 KOBİ başvurdu. Dijitalleşme karnesinin hesaplanabilmesi için gerekli koşulları sağlayan 359 firmaya dijital dönüşüm karnesi ve yol haritası ücretsiz olarak iletildi.

DDM'ye başvurarak birebir "koçluk hizmeti"nden faydalanan KOBİ'lerin yüzde 59'u üretim sektöründe yer aldığını, yüzde 56'sı ise ihracat yaptığını belirtti. Her 100 başvurudan 23'ü kadın girişimciler tarafından yapılırken, firmaların yüzde 63'ü kadın yönetici veya ortağının olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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