DDM'den orta büyüklükteki işletmelere özel dijital dönüşüm danışmanlığı
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DDM'den orta büyüklükteki işletmelere özel dijital dönüşüm danışmanlığı

24.12.2020 11:09 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:12
DDM'den orta büyüklükteki işletmelere özel dijital dönüşüm danışmanlığı

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından geliştirilen Dijital Dönüşüm Merkezi (DDM), 2020 programı kapsamında orta büyüklükteki işletmelere özel dijital dönüşüm danışmanlık projesini hayata geçirdi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından geliştirilen Dijital Dönüşüm Merkezi (DDM), 2020 programı kapsamında orta büyüklükteki işletmelere özel dijital dönüşüm danışmanlık projesini hayata geçirdi.

TÜRKONFED'den yapılan açıklamaya göre, DDM, 2020 programı kapsamında Türkiye İş Bankası iş birliği ve BANDWITT çözüm ortaklığında işletmeleri gelecekle buluşturmaya devam ediyor.

Dijital dönüşüm alanında KOBİ'lere koçluk hizmeti veren DDM, bu kez de orta büyüklükteki işletmelere özel dijital dönüşüm danışmanlık projesini hayata geçirdi.

TÜRKONFED'in yürütücülüğünde, Türkiye İş Bankası iş birliği ve BANDWITT çözüm ortaklığında geliştirilen proje ile işletmelere, seçtikleri pakete göre 3 ay boyunca online veya fiziki olarak dijital dönüşüm danışmanlığı hizmeti verilecek.

Bu çerçevede, bilgi teknolojileri ekibi bulunan, çalışan sayısı 50 ve üzeri olan Türkiye'nin her yerindeki firmalara açık projenin başvuruları, DDM'nin internet sitesi www.ddm.org.tr üzerinden doldurulan bir anket ile alınıyor.

Başvuruların kontenjanla sınırlı olduğu projeye seçilen firmalara, "Online Dönüşüm Paketi" ve "Fiziki Dönüşüm Paketi" olmak üzere iki seçenek sunuluyor.

3 ay sürecek ve içeriği firmanın ihtiyacına özel olarak belirlenecek paketler ile firmaların dijital dönüşüm yol haritaları çıkarılacak ve bu haritanın uygulanmasına yönelik dijital dönüşüm projeleri geliştirilerek hayata geçirilecek.

DDM, dijital dönüşüm danışmanlık projesi kapsamında sunduğu paketlerin ücretinin bir bölümüne de sponsor oldu. Buna göre, "Online Dönüşüm Paketi"nin danışmanlık bedeli olan 12 bin TL + KDV'nin 5 bin TL'si, "Fiziki Dönüşüm Paketi"nin danışmanlık bedeli olan 18 bin TL + KDV'nin ise 8 bin TL'si Türkiye İş Bankası sponsorluğunda DDM tarafından karşılanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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