Dd Group Kimdir?

DD Group Kurucusu Ali Özkan Dinkçi, firmalarını daha yakından tanıtmak amacı ile Wise TV'ye konuştu.

Dinkçi, şu sözleri dile getirdi: "Biz firma olarak, yatırım danışmanlık firmasıyız. Uluslararası boyutta çalışmalar gerçekleştiriyoruz, sadece Türkiye içinde çalışmalar gerçekleştirmiyoruz. Çünkü tek bir pazarda çalışmadığımız için, hep söylüyorum, farklı segmentlerdeki ürünlere, gruplara biz çözüm ortağı oluyoruz. Bu konuda da biz daha yolun başındayız ama gelecekle ilgili ülkemiz içinde umutlarımız çok daha fazla. Bunun da, milli olarak baktığınız zaman, bir sermaye girişi var ülkemize. Biz kendimize burada doğru noktada olduğumuzu düşünerek hareket ediyoruz. Amacımız çözüm ortağı olabilmek ve burada doğru projelerle doğru yatırımları bir araya getirebilmek.".