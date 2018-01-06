Dbp'li Eski Belediye Eş Başkanı 'Terör Örgütü Üyesi' Olmak Suçundan Tutuklandı

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Mardin'in Ömerli ilçesi eski belediye eş başkanı İpek Güneş, terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre 30 Aralık 2017 tarihinde yakalanan ve "Terör örgütüne üye olma" suçundan aranması olan ayrıca Kayyum atanmadan önce Ömerli Belediye Eş Başkanlığı yapan



İpek Güneş, isimli şahıs, çıkartıldığı Ömerli ilçe adli makamlarınca tutuklandı. - MARDİN