Dbp'li Eski Belediye Başkanına 10 Yıl 7 Ay Hapis Cezası

DBP'li eski Tatvan Belediye Başkanı Abdullah Ok'a, "Terör örgütüne üye olma" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 10 yıl 7 ay 14 gün hapis cezası verildi.

Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, Karabük T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan sanık Ok, SEGBİS aracılığıyla bağlandı, sanık avukatları hazır bulundu.

Sanık Ok, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "takdir mahkemenindir" dedi.

Sanık avukatları da mahkeme heyetinden Ok'un tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ok'u, "Terör örgütüne üye olma" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 10 yıl 7 ay 14 gün hapisle cezalandırdı.

Mütalaada sanık Ok'un, PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla görüşme ve irtibat halinde olduğu belirtildi.

Ok'un, Yukarıölek bölgesindeki sözde örgüt mezarlığında, örgüt mensuplarıyla fotoğraf çektirdiği bildirilen mütalaada şunlar kaydedildi:

"Sanığın anılan mezarlığa sık sık gidip geldiğine ilişkin teşhis tutanakları içerikleri ve Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca 2016/35 sayılı soruşturma kapsamında elde edilen iletişim tespit kayıtlarında, sanığın ölen örgüt mensuplarının cenaze ve taziye işlemlerini KCK sözleşmesi direktifi doğrultusunda sürekli bir şekilde takip etmesi, örgütün çağrısı üzerine çeşitli illerde örgüt mensuplarına yönelik yapılan operasyonları engellemek amaçlı o bölgelere toplu şekilde gitmeye çalıştığı, 2013-2016 yılları arasında farklı tarihlerde PKK/KCK terör örgütünün amaç ve faaliyetlerine destek olmak amaçlı sürekli örgüt propagandasına dönüşen ve terör örgütü tarafından önemli görülen tarihlerde yapılan anma etkinliklerine katıldığı, bu etkinliklere örgütün önceden yapmış olduğu çağrılar üzerine katıldığı, etkinliklerde ölen örgüt mensupları ve örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının taşındığı tespit edilmiştir."

Mütalaada, sanığın ikametinde yapılan aramada örgütsel dokümanlar ele geçirildiği, cep telefonu ve sosyal medya hesapları incelemesinde de yoğun şekilde örgüt mensubu fotoğraflarına rastlanması ve terör örgütünü övücü mahiyette yazı içeriklerinin tespit edildiği vurgulandı.

Sanığın PKK/KCK silahlı terör örgütünün amaç ve faaliyetleri doğrultusunda eylemlerde bulunduğu ve bu eylemlerin örgüt hiyerarşisi içerisinde yapıldığı kaydedilen mütalaada, sanığın silahlı terör örgütüne üye olma suçunun işlendiğinin mevcut delillerde anlaşıldığı aktarıldı.

Ek mütalaada ise sanığın sosyal medyada farklı tarihlerde yaptığı paylaşımlarla PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarını meşru göstermeye çalıştığı, elinde silah bulunan örgüt mensuplarına ait fotoğrafları paylaşarak da örgütün şiddetini teşvik edici ve şiddet faaliyetlerini övücü mahiyette paylaşımlar yaptığı, yine sanığın YPG ve PYD silahlı terör örgütlerini överek bu örgütlerin de şiddet eylemlerini teşvik etmek suretiyle birden fazla propaganda suçunu işlediği ifade edildi.

Mütalaada, "Sanığın 'terör örgütüne üye olma' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından ilgili kanun maddeleri uyarınca cezalandırılması gerektiği kamu adına talep ve mütalaa olunur." denildi.