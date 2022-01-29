DBP Diyarbakır İl Başkanı gözaltına alındı (2)

DİYARBAKIR (DHA) - HDP'Lİ 4 VEKİL VE İL BAŞKANINA DA SORUŞTURMA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristlere hitaben sözde saygı duruşunda bulundukları, fotoğraflarda tespit edilen HDP Diyarbakır milletvekilleri Semra Güzel, Dersim Dağ, İmam Taşçıer ve Remziye Tosun ile İl Başkanı Zeyyat Ceylan hakkında da soruşturma başlatıldı.

Burak EMEK/ DİYARBAKIR,