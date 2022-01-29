DBP Diyarbakır İl Başkanı gözaltına alındı (2)
Demirören Haber Ajansı, Burak Emek - Güncel
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HDP'Lİ 4 VEKİL VE İL BAŞKANINA DA SORUŞTURMA Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristlere hitaben sözde saygı duruşunda bulundukları, fotoğraflarda tespit edilen HDP Diyarbakır milletvekilleri Semra Güzel, Dersim Dağ, İmam Taşçıer...
DİYARBAKIR (DHA) - HDP'Lİ 4 VEKİL VE İL BAŞKANINA DA SORUŞTURMA
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristlere hitaben sözde saygı duruşunda bulundukları, fotoğraflarda tespit edilen HDP Diyarbakır milletvekilleri Semra Güzel, Dersim Dağ, İmam Taşçıer ve Remziye Tosun ile İl Başkanı Zeyyat Ceylan hakkında da soruşturma başlatıldı.
Burak EMEK/ DİYARBAKIR,
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel