DBMD'nin "Yılın En'leri Ödül
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DBMD'nin "Yılın En'leri Ödül

Kültür Bakanlığı'nın katkılarıyla Dünya Basın Mensupları Derneği Organizasyonunda; Yılın EN'leri Çırağan Sarayında sahiplerine verilecek. DBMD Genel Başkanı Muzaffer Tunç ev sahipliği yapacak.

31.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:32
DBMD'nin

Aynı zamanda Dünya Basın Mensupları Derneği'nin 9. Kuruluş yıldönümü münasebetiyle gerçekleşecek olan "Başarıda Yılın EN'leri Ödül Töreni 2 Ocak 2020 Perşembe günü Saat: 19.00-23.00 arasında Çırağan Sarayında yapılacak muhteşem bir organizasyonla bir çok sektör de yılın enleri belirlenecek.

Geceye; birçok bakan, milletvekilleri, valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, Tv Kanalları, gazeteciler, bürokratlar, bilim adamları, işadamları, sanayiciler, ünlü sanatçılar, dizi ve film yıldızları, futbolcular, kulüp, vakıf ve dernek başkanları katılacak. Geceyi 'dan Taka Gazetesi Sakarya Bölge Temsilcisi ve Sakarya Ajansı Muhabiri Levent Candan'da katılacak...

Kaynak: Bültenler
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