Dazkırı Kaymakamı İçen'den köy ziyaretleri
Dazkırı Kaymakamı Gökay İçen, Kızılören ve Karaağaç kuyusu köylerinde incelemelerde bulundu.
Dazkırı Kaymakamı Gökay İçen, Kızılören ve Karaağaç kuyusu köylerinde incelemelerde bulundu.
Köylere Hizmet Götürme Birliği aracılığıyla köylere yapılan işleri yerinde inceleyen Kaymakam İçen'e, Kızılören Köyü Muhtarı Mehmet Erdoğan, Karaağaç kuyusu Köyü Muhtarı Veli Çetinel, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Kemal Ata ve Birlik Saymanı Uğur Demir eşlik etti.
Kaymakam İçen, burada yaptığı konuşmada, "Siz değerli muhtarlarımız ve köy halkının birlik ve beraberliği sayesinde en iyi hizmetleri yapıyoruz. Kaymakamlık olarak yaptığımız işleri yerinde görüp inceliyoruz. Muhtarlarımıza burada çok iş düşüyor. Yapılan yatırımlara en iyi şekilde sahip çıkınız. Çünkü bunlar kamunun mallarıdır." dedi.
Kaynak: AA
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