Dazkırı Kaymakamı Coşkun, sel bölgesinde incelemelerde bulundu
Yoğun yağışlar nedeniyle sel baskınlarının görüldüğü Dazkırı'nın Çiftlik Köyünü ziyaret eden Dazkırı Kaymakamı Mesut Coşkun, burada bazı incelemelerde bulundu.
Yoğun yağışlar nedeniyle sel baskınlarının görüldüğü Dazkırı'nın Çiftlik Köyünü ziyaret eden Dazkırı Kaymakamı Mesut Coşkun, burada bazı incelemelerde bulundu.
Köy muhtarı Turan Tatlıcan'ın da eşlik ettiği ziyarette, yağmur ve sel sularının tarlalara ve evlere verdiği zararlar görüldü.
İlçe Kaymakamı Coşkun, köylü vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini sunarak, üzüntülerini dile getirdi.
Kaynak: AA
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