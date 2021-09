DayZ 1.14 Güncellemesi Yeni 'Kirlenmiş Alanları' Tanıtacak

DayZ 1.14 güncellemesi gazla dolu yeni alanların yanında avlanma araçları ve daha fazlasıyla geliyor.

Hayatta kalmanızı zorlaştıracak 'kirlenmiş alanlar', avlanma araçları, değiştirilmiş helikopter kaza alanları ve yepyeni bir silah içeren DayZ 1.14 güncellemesi ile post-apokaliptik dünyanızda yepyeni deneyimler elde edebileceksiniz.

Güncellemenin en önemli kısmını içeren kirlenmiş alanlar DayZ'nin yeni yüksek risk, yüksek kazanç mekanı olacak. Pek çok kaliteli ganimete ev sahipliği yapan bu alanlara girmek kadar içinde durmak ve çıkmak da zorlu olacak. Size sürekli zarar verecek ve kusmanıza sebep olacak olan, etrafta yayılan zehirli gazın yanı sıra koruyucu elbiselerin içindeki zombi sürüleri işleri bir hayli zorlaştıracak. Fakat bu dezavantajlara karşı tamamen savunmasız da değilsiniz. Kirliliği geçici olarak savmanıza yarayacak tükenebilir gaz maskesi filtreleri de artık oyunda olacak. Asıl ganimetlerin bulunacağı sabit kirli alanların yanında işleri canlandırmak adına rastgele zaman ve yerlerde ortaya çıkacak hareketli kirli alanlar ile her an karşılaşmanız mümkün olabilir. Fakat alanın sabit mi hareketli mi olduğuna dikkat etmeniz gerek ki ganimet toplayacağım diye kendinizi boş yere riske atmayasınız.

Yemek kıtlığı çekiyorsanız yeni tuzaklar işinizi kolaylaştırabilir. Büyük bir balık ağı, küçük balık şişesi tuzağı ve küçük kara hayvanları için yerleştirebileceğiniz kapanlar ile küçük bir ziyafet çekebilirsiniz. Tuzakları yerleştirdiğiniz yere ve kullandığınız yemlere bağlı olarak birçok farklı hayvanı yakalayabilirsiniz. Ayrıca tuzaklar yalnızca hayvanlara karşı etkili değil, insanları da avlamak ve kendi alanınızı savunmak için yerleştireceğiniz tetikleyici tel tuzaklarıyla rakiplerinizi her an gafil avlayabilirsiniz.

DayZ'nin askeri ganimetleri yağmalayabileceğiniz helikopter kaza alanları da pek çok yeni özellik ile geliştirildi. Kaza alanlarını daha uzaktan fark etmenizi sağlayacak yeni helikopter modeli ve sis efektinin yanında helikopterler artık düştüklerinde pek çok ganimete aç yağmacı için bir davet yollayacak yeni çarpma sesini çıkaracaklar. Ayrıca bu yağmacılar arasındaki çekişmeyi daha da kuvvetlendirmek adına ganimetlerin kaza alanlarında belirme ihtimali arttı.

Son olarak 5.56x45mm mermi gerektiren ve 25 mermi kapasitesine sahip LE-MAS saldırı tüfeği burst, auto ve single atış seçenekleri ile çantanızda yer edinebilecek. Sistem/model iyileştirmeleri ve bugfixlerden oluşan güncelleme notlarının kalan kısmına buradan erişebilirsiniz.

The post DayZ 1.14 Güncellemesi Yeni 'Kirlenmiş Alanları' Tanıtacak appeared first on SaveButonu.

SaveButonu - Son Dakika Haberleri