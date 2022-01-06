Days Gone satış rakamları açıklandı

Days Gone'ı yöneten ve daha sonra stüdyodan ayrılan Jeff Ross, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Sony'den ayrıldığında Days Gone'ın sadece konsolda 8 milyon adet kopya sattığını açıkladı. Ross, oyunun daha sonra PlayStation konsollarında daha fazla sattığını ve Steam'de 1 milyon daha sattığını söyledi. Days Gone toplamda 9 milyon kopya satışına ulaştı.

Ross, yerel stüdyo yönetiminin "bize her zaman büyük bir hayal kırıklığı olduğunu hissettirdiğini" iddia etti. Ross, basında yer alan haberlerin bir faktör olduğunu söyledi ve "Basın davamıza yardım etmedi" dedi.

Jeff Ross, Sony yönetiminin Death Stranding'e Days Gone'dan daha fazla inandığını söyledi. Geliştirici ayrıca oyunun gelişimi hakkında da açıklamalarda bulundu. "Geliştirme uzun bir uğraştı ama biz ilk açık dünya oyunumuzu yapmayı öğrenen küçük bir ekiptik. Her şey düşünüldüğünde, bitirmemiz inanılmaz." sözlerine yer verdi.

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