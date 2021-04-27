Days Gone 2 imza kampanyası çok ilgi gördü!
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Days Gone 2 imza kampanyası çok ilgi gördü!

Days Gone 2 imza kampanyası çok ilgi gördü!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Days Gone 2 oyunu bildiğiniz üzere geçtiğimiz günler içerisinde haberi yapılan Sony şirketi tarafından reddedilmişti. Gelen raporlara göre ise Sony Interactive Entertainment...

Days Gone 2 oyunu için hayranlar aracılığıyla başlatılan imza kampanyası çok fazla bir şekilde ilgi gördü. Ayrıca 50 bin insan "bu oyunun fişi çekilmez" diyor.

Oyunu bildiğiniz üzere geçtiğimiz günler içerisinde haberi yapılan Sony şirketi tarafından reddedilmişti. Gelen raporlara göre ise Sony Interactive Entertainment, geliştirici olan Bend stüdyosunun devamıyla ilgili planları reddetti. Ayrıca onları kademe kademe büyük stüdyolara da yardımla görevlendiriyor. Bu haberlerin ortaya çıkmasından sonra Change.org üzerinde bir imza kampanyasına hayranlar önderlik etti. Ayrıca hayranlar oyunun devamının gelmesi adına şu ana dek 53.725 tane imza topladı.

Days Gone 2 adına hayranlardan büyük adım

Başlatılan imza kampanyası büyük bir başarıyla yoluna devam ederken açıklamalarda da aşağıdaki ifadelere yer verilmiş:

"Sony PlayStation konsolununoyununu onaylamasını isteyen birçok kişi var. Ucu bu kadar açık bir şekilde biten hikayenin fişini çekemezler."

Bundan dolayı da oyunun gerekli olan platformlar üzerine gelmesi gerekmektedir. Yapılan imza kampanyalarının bir diğer amacı da budur zaten.

Kaynak: Playerbros

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