Daymare 1994: Sandcastle Steam'de yer aldı!

Yayıncılığını Leoanardo Interactive ve geliştiriciliğini ise Invader Studios'un yaptığı Daymare 1994: Sandcastle PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC için duyuruldu.

2022'de çıkışını gerçekleştirmesi beklenen Daymare 1994: Sandcastle, Resident Evil serisinden esinlenen üçüncü şahıs hayatta kalma korku oyunu Daymare: 1998'in öncesinde geçecek. Bunun yanı sıra Türkçe altyazı desteğine de sahip olmuş olacak.

DAYMARE 1994: SANDCASTLE TANITIM YAZISI

Daymare: 1994 Sandcastle, eleştirmenlerden tam not almış olan Daymare:1998 oyununun öncülüdür ve üçüncü şahıs kamerasından oynanan bir hikaye odaklı hayatta kalma korku oyunudur. Eskiden devlet adına çalışan bir ajan olan, ancak şu an HADES adında özel bir birlik için çalışan Dalila Reyes'in gözünden tanıklık edin ve tarihin en gizemli ve ikonik yerine girmeye hazır olun. Ancak dikkatli olun, yerin altındaki, ıssız askeri araştırma merkezinde sizi ölümcül ve ürpertici bir şey bekliyor!

Dünyanın en ileri teknolojili ve yenilikçi silahlarından birini alın ve daha önce hiçbir yerde görmediğiniz yaratıklara yaratıklara karşı savaşacağınız ve hepsi keşfedilmeyi bekleyen hikayeleri deneyimleyin. Vahşi ve ölümcül düşmanların, muhteşem aksiyon dolu oyun mekaniklerinin, çevre bulmacalarının, sakin müziklerin, bolca keşfin ve yüksek dozda konsantre korkunun bir potada mükemmel bir şekilde eridiği Daymare: 1994 Sandcastleı keşfedin. Hiçbir yer güvenli değil, özellikle kabuslarınız tarafından kovalanıyorsanız.

Yeni karakterler ve büyük geri dönüşler - Dünyanın en gizli yerlerinden birine girin ve HADES özel ajanı Reyes'in gözlerinden Daymare: 1998'in çok sevilen karakterleriyle tekrar buluşun.

Ölümcül ve korkunç düşmanlar - Sizinle ve göreviniz arasına giren bütün son derece agresif, korkunç derecede zeki ve her açıdan gerçekçi karakterlerle savaşın, öldürün ve parçalayın.

Yenilenmiş arayüz - V.A.C. tamamen yenilenmiş bir arayüz ile geri döndü. Envanterinizi, mermilerinizi ve can eşyalarınızı yepyeni bir arayüz ile düzenleyin, daha önce asla bu kadar kolay ve eğlenceli olmamıştı.

Tarayıcının Gözü - Reyes'in koluna yerleştirilen yeni bir cihaz sayesinde etrafınızdakilari, bulmacaları, gizli dökümanları ve saklanmış eşyaları keşfedin.

Çevresel bulmacalar - Çözüm genellikle gözünüzün tam önünde! Bütün ipuçlarını araştırın ve çevresel engelleri aşmanın yollarını bulun.

Öldüğünden emin misin? Daymare: 1994 Sandcastle'da en zorlu ve agresif düşmanlara hazır olun. Ancak, öldüğünden emin olsanız bile yaratıklar daha öncekinden de ölümcül bir şekilde geri dönmenin bir yolunu bir şekilde bulacaklar.

Nefes kesici ve gelişmiş grafikler, ses efektleri ve müzikler - Unreal Engine 4'ün gücünden faydalanarak en korkutucu deneyimleri yaşayacaksınız.

Dünyadaki en gizemli yere girin - Tarihteki en ünlü ve gizemli yerin gizemlerini çözmeye hazır olun! Hangisi mi? Görevinize başlamalı ve bunu kendiniz öğrenmelisiniz.

90'lara.. tekrardan dön - Eğer Daymare: 1998'in nostaljik havasını sevdiyseniz Daymare: 1994 Sandcastle'da 90'lardaki bir korku filminde yaşıyor ve oynuyor gibi hissedeceksiniz. Geçmişteki bilinir referanslarla karşılaşmaya ve onları bambaşka bir şekilde deneyimlemeye hazır olun.

Dondur! - Silahlar konusunda hiçbir şekilde kıtlık çekmeyecekseniz ancak en yenilikçi ve güçlü silahlardan biri olan Buzul Kavrama'yı deneyimlemeye hazır olun! DİKKAT: Sıvı nitrojen içerir.

Komando veya erbaş- Hayatta kalma korku oyunlarındaki tecrübeniz ve yeteneklerinize göre belirleyebileceğiniz zorluk seviyenizi seçin. Ne olursa olsun, kalbi zayıf olanlar için çok korkutucu bir macera olacak.