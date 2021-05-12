Dayısının hediye ettiği oğlakla başladığı hayvancılıkta sürü sahibi oldu
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Dayısının hediye ettiği oğlakla başladığı hayvancılıkta sürü sahibi oldu

Dayısının hediye ettiği oğlakla başladığı hayvancılıkta sürü sahibi oldu
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Kültür Sanat

Bilecik'te yaşayan Selcan Kapukaya, 8 yıl önce dayısının hediye ettiği oğlakla başladığı hayvancılık serüvenine 130 keçiden oluşan sürüsüyle devam ediyor.

Bilecik'te yaşayan Selcan Kapukaya, 8 yıl önce dayısının hediye ettiği oğlakla başladığı hayvancılık serüvenine 130 keçiden oluşan sürüsüyle devam ediyor.

Merkeze bağlı Başköy'de ikamet eden 35 yaşındaki Kapukaya, keçilerinin yanı sıra kedi, köpek, tavşan ve kazlarına da bakıyor.

Baştacı Kadınlar Derneği Başkan Yardımcısı olan Selcan Kapukaya, AA muhabirine, çocukluğunda okuldan çıkıp akrabalarının inekleriyle ilgilendiğini söyledi.

Hayvancılığa başlamasıyla ilgili bilgi veren Kapukaya, "8 yıl önce doğum günümde dayım bize bir oğlak hediye etti. Bu keçi hikayesi aslında onunla başladı. Sonra o tek durmaz, yanına arkadaş alalım, derken keçide 150 başa kadar çıktık. Şu an sürüde 130 baş keçimiz var." dedi.

Kapukaya, hayvanlarla uğraşmanın kendisi için çok keyifli olduğunu dile getirdi.

"Yem saatleri yaklaştığında bağırmaya başlıyorlar"

Hayatının hayvanlarla iç içe geçtiğini belirten Kapukaya, şöyle konuştu:

"Sabah 08.00'de güne başlıyorum. Sürünün bakımı, temizliği günde 4 saatimi alıyor. Çok da ilginç hayvanlar, yem saatleri yaklaştığında bağırmaya başlıyorlar. Bakmamamız imkansız. Yemlemeleri, sulamaları, altlarının temizliği ve bakımları yaklaşık 2 saatimi alıyor. Akşama doğru 18.00'de de aynı işleri yapıyorum. Aradaki zaman bana kalıyor. Başta hayvancılık yapmak zor geldi ama asla pişman olmadım. Her geçen gün şevkim daha da arttı."

Kapukaya'nın dayısının oğlu Selim Yeşil de Kapukaya'nın hayvanlara ilgisinin çocukluk yıllarından başladığını aktardı.

Yeşil, "Hayvan sevgisi çok fazla olan bir insan. Bu yaşına kadar hep hayvanlarla ilgilendi. Gezer, dolaşır, gelir, hemen hayvanların bakımını yapar. Keçileri çok sever." ifadelerini kullandı.

Baştacı Kadınlar Derneği Başkanı Fatma Duman ise Kapukaya'nın hayvan sevgisinin tüm köy tarafından bilindiğini kaydederek, "Keçi ve ineklerden ziyade diğer hayvanları da çok sever. Evinde de kedi ve köpek besler. Neşeli bir arkadaşımız. Bizimle dernekte güzel işler yapıyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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