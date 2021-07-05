Dayısını tüfekle yaralayan yeğene 22 yıl hapis

KAYSERİ'de dayısı Ataberk T.'yi (42) av tüfeğiyle vurduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Gökhan Y. (35) 22 yıl hapis, ona yardım ettiği ileri sürülen arkadaşı Ferhat Ç. (33) ise 6,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de dayısı Ataberk T.'yi (42) av tüfeğiyle vurduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Gökhan Y. (35) 22 yıl hapis, ona yardım ettiği ileri sürülen arkadaşı Ferhat Ç. (33) ise 6,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 24 Ocak'ta Melikgazi ilçesi Molla Sokak'ta, Ataberk T.'nin çalıştığı taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan Y., cep telefonuyla aradığı taksicilik yapan dayısı Ataberk T.'den kız arkadaşının yaşadığı yere 150 TL karşılığında götürmesini istedi. Ataberk T., yeğenini 300 TL karşılığında götürebileceğini söyledi. Bunun üzerine yeğen ve dayısı arasında tartışma yaşandı. Ataberk T.'ye telefonda küfrettiği ileri sürülen Gökhan Y., arkadaşı Ferhat Ç. ile taksi durağına gelip, yeniden Ataberk T. ile tartıştı. Çıkan tartışmada Ataberk T.'yi av tüfeğiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan Gökhan Y.'nin yengesi ve 2 kuzenini de silahla tehdit ettiği belirtildi. Olay sonrası Gökhan Y. ile ona yardım ettiği iddia edilen arkadaşı Ferhat Ç. tutuklanarak cezaevine konuldu. Haklarında 'silahla tehdit' ve 'kasten adam öldürme' suçundan dava açıldı.

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Gökhan Y., ve Ferhat Ç. cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mağdurlar ise duruşmaya katılmadı. Sanıklardan Ferhat Ç, hiçbir şeyden haber i olmadığını öne sürerek, "6 aydır suçsuz yere yatıyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.Pişman olduğunu söyleyen sanık Gökhan Y. ise, "Yengeme ve yeğenlerime kesinlikle ateş etmedim. Dayıma küfrettim. Bundan dolayı da sizlerden de dayımdan da özür dilerim. Ne ceza verirseniz razıyım. Allah şahittir ki, ben oraya dayımdan özür dilemeye ve elini öpmeye gittim. Elini öpmek istedim. Değnekle vurunca korkutmak amacıyla sıktım" dedi.

Mahkeme heyeti, Gökhan Y.'yi, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezayı 13 yıla düşürdü. Gökhan Y., yengesi ve 2 kuzenini de 'silahla tehdit' suçundan 3 kez 3 yıl olmak üzere toplam 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Ferhat Ç.'yi ise, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs etmeye yardım etme' suçundan 6 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, her iki sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun