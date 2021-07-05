Dayısını tüfekle yaralayan yeğene 22 yıl hapis
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dayısını tüfekle yaralayan yeğene 22 yıl hapis

Dayısını tüfekle yaralayan yeğene 22 yıl hapis
Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de dayısı Ataberk T.'yi (42) av tüfeğiyle vurduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Gökhan Y. (35) 22 yıl hapis, ona yardım ettiği ileri sürülen arkadaşı Ferhat Ç. (33) ise 6,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de dayısı Ataberk T.'yi (42) av tüfeğiyle vurduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Gökhan Y. (35) 22 yıl hapis, ona yardım ettiği ileri sürülen arkadaşı Ferhat Ç. (33) ise 6,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 24 Ocak'ta Melikgazi ilçesi Molla Sokak'ta, Ataberk T.'nin çalıştığı taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan Y., cep telefonuyla aradığı taksicilik yapan dayısı Ataberk T.'den kız arkadaşının yaşadığı yere 150 TL karşılığında götürmesini istedi. Ataberk T., yeğenini 300 TL karşılığında götürebileceğini söyledi. Bunun üzerine yeğen ve dayısı arasında tartışma yaşandı. Ataberk T.'ye telefonda küfrettiği ileri sürülen Gökhan Y., arkadaşı Ferhat Ç. ile taksi durağına gelip, yeniden Ataberk T. ile tartıştı. Çıkan tartışmada Ataberk T.'yi av tüfeğiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan Gökhan Y.'nin yengesi ve 2 kuzenini de silahla tehdit ettiği belirtildi. Olay sonrası Gökhan Y. ile ona yardım ettiği iddia edilen arkadaşı Ferhat Ç. tutuklanarak cezaevine konuldu. Haklarında 'silahla tehdit' ve 'kasten adam öldürme' suçundan dava açıldı.

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Gökhan Y., ve Ferhat Ç. cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mağdurlar ise duruşmaya katılmadı. Sanıklardan Ferhat Ç, hiçbir şeyden haberi olmadığını öne sürerek, "6 aydır suçsuz yere yatıyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.Pişman olduğunu söyleyen sanık Gökhan Y. ise, "Yengeme ve yeğenlerime kesinlikle ateş etmedim. Dayıma küfrettim. Bundan dolayı da sizlerden de dayımdan da özür dilerim. Ne ceza verirseniz razıyım. Allah şahittir ki, ben oraya dayımdan özür dilemeye ve elini öpmeye gittim. Elini öpmek istedim. Değnekle vurunca korkutmak amacıyla sıktım" dedi.

Mahkeme heyeti, Gökhan Y.'yi, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezayı 13 yıla düşürdü. Gökhan Y., yengesi ve 2 kuzenini de 'silahla tehdit' suçundan 3 kez 3 yıl olmak üzere toplam 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Ferhat Ç.'yi ise, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs etmeye yardım etme' suçundan 6 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, her iki sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Varank Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Taner Ölmez İbrahim Selim Kerem Kamışlı Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Arda Turan Burak Elmas Emre Belözoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dayısını tüfekle yaralayan yeğene 22 yıl hapis - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 18:09:51. #1.15#

title