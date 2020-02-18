Dayısını pompalı tüfekle öldürdü (2)
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişi, dayısını pompalı tüfekle öldürdü.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişi, dayısını pompalı tüfekle öldürdü.
İddiaya göre, İstiklal Caddesi'ndeki dükkanında döner, tost, köfte satan Kamil Kuzey (65), Antalya'da yaşayan yeğeni E.B. (33) tarafından pompalı tüfekle sırtından vuruldu.
Kuzey, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ambulansı ile hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybetti.
Şüpheli E.B. ise güvenlik güçlerine teslim oldu.