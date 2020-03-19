Dayısını döverek öldüren şahıs tutuklandı Dayısını döverek öldüren şahıs tutuklandı Bolu'da, yeğeni tarafından darp edilerek kafatasında kırıklar oluşan 54 yaşındaki Şeref Ünlü, tedavi gördüğü hastanede 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Dayısını döverek öldüren şahıs tutuklandı

BOLU - Bolu'da, yeğeni tarafından darp edilerek kafatasında kırıklar oluşan 54 yaşındaki Şeref Ünlü, tedavi gördüğü hastanede 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 8 Mart Salı günü Çıkınlar mahallesi Sancar sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden bilinmeyen bir nedenle husumet bulunan Zafer Muslu isimli şahıs, dayısı Şeref Ünlü'yü gece saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Parkı'na çağırdı.

Zafer Muslu ile dayısı Şeref Ünlü arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine Muslu, yerden aldığı taşla Ünlü'nün kafasına vurdu. Şeref Ünlü'nün yere düşerek kanlar içerisinde kaldığını gören yeğeni Muslu'nun ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kafatasında kırıklar oluşan Ünlü ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Zafer Muslu, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Yeğeni tarafından darp edilen Şeref Ünlü, 11 gün boyunca tedavi gördüğü hastanede bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Dayısının öldüğünü öğrenen Zafer Muslu ise, emniyet müdürlüğüne gelerek teslim oldu.

Emniyette ifadesi alınan Muslu, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA