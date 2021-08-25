Dayısından öğrendi, 43 yıldır el emeği ahşap ürünleri yapıyor
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Dayısından öğrendi, 43 yıldır el emeği ahşap ürünleri yapıyor

Dayısından öğrendi, 43 yıldır el emeği ahşap ürünleri yapıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kahramanmaraş'ta bir esnaf, 7 yaşında dayısının yanında öğrendiği ahşap ürünler yapma işini 43 yıldır sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta bir esnaf, 7 yaşında dayısının yanında öğrendiği ahşap ürünler yapma işini 43 yıldır sürdürüyor.

Kentte bulunan Demirciler Çarşısı'nda ahşap ürünlerde yapılıyor. Çarşı esnaflarından 4 çocuk babası Mehmet Ali Selaldı (50) ağaçları yontarak başta sandalye, kuş kafesi, beşik ve yayıklar olmak üzere çeşitli ürünler ortaya çıkartıyor. Pandemi sürecinde özellikle vatandaşların ahşap ürünlere ayrı bir ilgi gösterdiğinin belirten Selaldı, kendisinin de mesleği 7 yaşında dayısının yanında öğrendiğini o günden bugüne kadar aralıksız devam ettiğini aktardı.

43 yıldır dayısının yanında öğrendiği mesleği yaptığını anımsatan Selaldı," Dükkanımda beşik, merdane, kuş kafesleri, sandalye, ayran yayıkları, ekmek tahtası gibi birçok ürün yapıyorum. Son günlerde beşik ve kuş kafeslerine vatandaşların ilgisi yoğun. Tahta beşiklerimize çok emek veriyoruz. Siparişe göre hazırlayıp müşterilerimize satıyoruz. Beşik fiyatları 300-350 TL arasında değişiyor"dedi.

Özellikle il dışından gelenlerin ahşap ürünlere ilgisinin çok fazla olduğuna değinen Selaldı, gelenlerin mutlaka el emeği göz nuru ürünlerden aldığını kaydetti. - KAHRAMANMARAŞ

Dayısından öğrendi, 43 yıldır el emeği ahşap ürünleri yapıyor
Dayısından öğrendi, 43 yıldır el emeği ahşap ürünleri yapıyor
Dayısından öğrendi, 43 yıldır el emeği ahşap ürünleri yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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