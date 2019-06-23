Dayısına karaciğeriyle umut oldu

YASİN DİKME - Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde yaşayan karaciğer hastası Ahmet Kekil, yeğeninden alınan dokuyla hayata tutundu.

İlçede esnaflık yaparak geçimini sağlayan 63 yaşındaki Ahmet Kekil, yaklaşık 10 yıl önce karın ağrısı şikayetiyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Yapılan muayenede Kekil'e kronik bir karaciğer hastalığı olan "sklerozan kolanjit" tanısı konuldu. Uzun süre Gaziantep ve Malatya'da tedavi gören Kekil, rahatsızlığının artması üzerine Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine müracat etti.

Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz tarafından muayene edilen Kekil'in, acil organ nakline ihtiyacı olduğu belirlendi. Yapılan tetkiklerinde 4 çocuğunun ve 8 kardeşinin dokusu uyuşmayınca Kekil'e yeğeni 34 yaşındaki İsa Çakıl, karaciğerinden doku vermeye gönüllü oldu. Yapılan ameliyatın ardından Kekil, yeğeninden alınan karaciğer parçasıyla tekrar hayata tutundu.

İsa Çakıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dayısını babası gibi çok sevdiği için karaciğerinden doku verdiğini söyledi.

Dayısının 10 yıldır rahatsız olduğunu ve karaciğer nakli beklediğini 3 yıl önce öğrendiğini aktaran Çakıl, verdiği karaciğer dokusuyla dayısının hayatta tutunduğu için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Çakıl, dokularının uyuşması halinde karaciğerini vermek için kendi kendine söz verdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Ahmet Dayım yaklaşık 10 yıldır rahatsızdı. Tedavi görüyordu 3 yıldır nakil bekliyordu. Dokum uyursa 'Allah rızası için karaciğerimi vereceğim' diye söz verdim. Hiçbir karşılık beklemeden karaciğerimden parça verdim. Bana 'bunu niye yapıyorsun, sen deli misin' diyen çok oldu. Ben öncelikli kalbimi Allah'a bağladım. Cenabı Allah da nasip etti ben de herhangi bir tereddüt dahi duymadım. Allah'a şükürler olsun iyiyim, rahattım. Verdiğim sözümü yerine getirdiğim için çok mutluyum. Bu vesileyle namaza, oruç tutmaya başladım. Bu bana vesile oldu."

"Bana yeni bir hayat bağışladı"

Karaciğer nakli olan Ahmet Kekil de sağlığına kavuşmak için uzun yıllar tedavi gördüğünü söyledi.

Kadavradan uzun yıllar bağış beklediğini anlatan Kekil, şöyle konuştu:

"Yıllarca Gaziantep ve Malatya'da tedavim devam ettim. Nakil olmam gerektiği söylenmesi üzerine 4 çocuğum ve 8 kardeşim doku vermeye gönüllü oldu. Onlarınki uyuşmayınca kadavradan gelmesini bekledik. Kadavradan da gelmeyince yanımızda büyüyen yeğenim İsa, nakil beklediğimi öğrenince gönüllü oldu. Kendisine söylemeden gelip karaciğerinden parça vermeye hazır olduğunu söyledi. Tetkikler yaptık, değerlerimiz uyuşunca Allah razı olsun ondan karaciğerinden parça alıp bana naklettiler. Bana yeni bir hayatı önce Allah, sonra yeğenim bağışladı. Önce Cenabı Allah, sonra yeğenim beni kurtardı. Allah razı olsun."

Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz ise ameliyatın başarılı geçtiğini, iki hastanın da sağlıklı olduğunu belirterek, Kekil ve Çakıl'ın yakın zamanda taburcu edileceğini ifade etti.

Kaynak: AA