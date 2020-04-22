Dayısı ve kuzenini öldüren şahıs yakalandı
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Kahramanmaraş, Emrah, 3. Sayfa

Dayısı ve kuzenini öldüren şahıs yakalandı

Dayısı ve kuzenini öldüren şahıs yakalandı Çoban köpeği meselesine kurban giden iki cenaze morga kaldırıldı Kahramanmaraş'ta iddiaya göre, çoban köpeği meselesinden dolayı dayısı ve kuzenini öldüren 35 yaşındaki Emrah A. jandarma ekiplerince yakalandı.

22.04.2020 03:02 | Son Güncelleme: 22.04.2020 03:03
Dayısı ve kuzenini öldüren şahıs yakalandı

Dayısı ve kuzenini öldüren şahıs yakalandı

Çoban köpeği meselesine kurban giden iki cenaze morga kaldırıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta iddiaya göre, çoban köpeği meselesinden dolayı dayısı ve kuzenini öldüren 35 yaşındaki Emrah A. jandarma ekiplerince yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Maksutlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Emrah A. (35), iddiaya göre çoban köpeği meselesinden dolayı dayısı Ali Ekşi ve teyzesinin oğlu Fethullah Ekşi ile tartışmış, tartışma sonrası Emrah A., av tüfeğiyle dayısı ve kuzenine ateş açmıştı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Ali Ekşi ile Fethullah Ekşi'nin cansız bedenleri otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi TIP Fakültesi Morguna kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan Emrah A. jandarma ekiplerince tüfeğiyle birlikte yakalanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Dayısı ve kuzenini öldüren şahıs yakalandı

Kaynak: İHA

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