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Dayısı tarafından vurulan genç kurtarılamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Dayısı tarafından vurulan genç kurtarılamadı

Gaziantep'te dayısı tarafından pompalı tüfekle vurulduktan sonra ağır yaralanan 28 yaşındaki genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak gece saatlerinde hayatını kaybetti.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te dayısı tarafından pompalı tüfekle vurulduktan sonra ağır yaralanan 28 yaşındaki genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak gece saatlerinde hayatını kaybetti. Yeğeninin ölümüne neden olduktan sonra kaçan zanlıyı arama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün öğle saatlerinden sonra Şahinbey ilçesi Ocaklar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Abdullah Ö. ve yeğeni Ömer Ö. tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında sopa ve silahlar kullanıldı.

Kavga büyüdü, pompalı tüfekle yeğenini vurdu

Bu esnada dayı Abdullah Ö., eline aldığı pompalı tüfekle yeğeni 28 yaşındaki Ömer Ö.'ye bir el ateş etti. Karın bölgesine isabet eden saçma ile ağır yaralanan Ömer Ö., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dr Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yeğenini vuran Abdullah Ö. ise olay sonrası aracıyla bölgeden uzaklaştı.

Dayısı tarafından vurulan genç kurtarılamadı

Hastaneye kaldırılan 28 yaşındaki Ömer Ö. gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden talihsiz gencin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek. Cenazenin Asri Mezarlık'ta defnedileceği öğrenildi.

Yeğeninin ölümüne neden olduktan sonra kaçan zanlı her yerde aranıyor

Yeğeninin ölümüne neden olduktan sonra olay yerinden kaçan Abdullah Ö.'yü yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Dayısı tarafından vurulan genç kurtarılamadı

Dayısı tarafından vurulan genç kurtarılamadı

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